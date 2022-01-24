شاهد: رجل يقاتل دب اقتحم منزله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

طلب مسؤولو الحياة البرية من سكان فلوريدا الأمريكية بذل قصارى جهدهم لتجنب الدببة، بعد أن التقطت الكاميرا هجوما ثانيا في أسبوع واحد.

ويحظى والتر هيكوكس، أحد سكان فلوريدا، بالثناء على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو له وهو يقاتل دبا يحاول دخول منزله. وقال مسؤولون إن هذا هو الهجوم الثاني للدب في أسبوع واحد في الولاية.

وقال هيكوكس لـ WFTV عن لقائه الأخير مع دب أسود يحاول دخول منزله: “لم يمر الكثير من الأمور في رأسي في الوقت الحالي، بخلاف ما سيحدث إذا تجاوزني ودخل المنزل حيث كان باقي كلابي وزوجتي فيه”.

وتُظهر اللقطات، التي أخذت بواسطة كاميرا Ring، الدب وهو يدخل منطقة شرفة هيكوكس في Daytona Beach الأسبوع الماضي. ويستجيب هيكوكس بدفع الدب بشكل متكرر حتى يتمكن من سد المدخل بمقعد. وأصيب مواطن دايتونا نفسه بجروح طفيفة جراء الاشتباك.

ويقول هيكوكس الآن إنه سيقوم بتركيب باب جديد. وقالت السلطات لوسائل إعلام محلية، إنه لم يقبض على الدب الذي يظهر في الفيديو.

وحذر مسؤولو الحياة البرية السكان من تجنب الدببة بأي ثمن، خاصة في ضوء حادثة هيكوكس وهجوم آخر الأسبوع الماضي. وفي نفس أسبوع مشكلة هيكوكس، تعرضت امرأة في ديباري لهجوم من قبل دب بينما كانت تتنزه مع كلبها.

ووفقا للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، قالت المرأة إنه “قفز” عليها وألقاها على أرضا. وأصيبت بجروح طفيفة وارتجاج في المخ.

وعثر لاحقا على أنثى دب بالغة في مكان قريب، وقُتلت بدافع القلق على السلامة العامة. وتحتل الدببة ما يقرب من 49٪ من فلوريدا، وفقا لمسؤولي الحياة البرية.