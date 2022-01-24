في أحدث ظهور لهما .. منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمود المهدي

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 02:57 مساءً - احتفلت الفنانة ” منة عرفة ” بعيد ميلاد زوجها الفنان ” محمود المهدي ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورا تجمع منة عرفة بمحمود المهدي من الاحتفال بعيد ميلاده .. وكتبت في معايدتها لزوجها : ” عيد ميلاد سعيد لرجلي وحبي الوحيد ومصدر سعادتي ” .

ومن جانبه نشر الفنان محمود المهدي صورة له برفقة زوجته عبر حسابه على إنستجرام من الاحتفال أعرب من خلالها عن حبه لمنة عرفة .

فكتب في تعليقه على الصورة : ” اتمنيت يا جماعة وربنا حقق الحمد لله .. اللي فشل في حب قبل كده صدقني العوض من ربنا أحلى .. قابل وحب اللي شبهك واللي ينور روحك ” .

وتابع الفنان محمود المهدي : ” وربنا يكرم كل واحد بحد يصونه ويحبه .. ولو كان فشل قبل كده فا يارب يعوضك فرحة تنسيك كل حاجة حصلتلك ” .