كتب امير فتحي في الاثنين 24 يناير 2022 02:57 مساءً - احتفلت الفنانة ” منة عرفة ” بعيد ميلاد زوجها الفنان ” محمود المهدي ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتضمن المنشور صورا تجمع منة عرفة بمحمود المهدي من الاحتفال بعيد ميلاده .. وكتبت في معايدتها لزوجها : ” عيد ميلاد سعيد لرجلي وحبي الوحيد ومصدر سعادتي ” .
ومن جانبه نشر الفنان محمود المهدي صورة له برفقة زوجته عبر حسابه على إنستجرام من الاحتفال أعرب من خلالها عن حبه لمنة عرفة .
فكتب في تعليقه على الصورة : ” اتمنيت يا جماعة وربنا حقق الحمد لله .. اللي فشل في حب قبل كده صدقني العوض من ربنا أحلى .. قابل وحب اللي شبهك واللي ينور روحك ” .
وتابع الفنان محمود المهدي : ” وربنا يكرم كل واحد بحد يصونه ويحبه .. ولو كان فشل قبل كده فا يارب يعوضك فرحة تنسيك كل حاجة حصلتلك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور لهما .. منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمود المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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