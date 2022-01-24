كيف علّق نبيل الحلفاوي على تأهل تونس لربع نهائي كأس أمم إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تهنئة الشعب التونسي على فوز فريقه وتأهله لدور ربع نهائي أمم إفريقيا على حساب منتخب نيجيريا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "مبروك للأشقاء التوانسة تجاوز التعثر في دور المجموعات والتأهل لربع النهائي على حساب المنتخب الوحيد الذي تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة".

وحقق منتخب تونس فوزًا صعبا على نظيره النيجري، مساء الأحد، بنتيجة 1-0، في إطار دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وجاء هدف الوحيد في المباراة عن طريق يوسف المساكني في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب نيجيريا إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا ليواجه بوركينا فاسو، الذي تأهل لنفس الدوري على حساب الجابون.