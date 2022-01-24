بثينة رشوان: مجدي أبو عميرة استبعدني من "المال والبنون" بسبب رفضي الزواج منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة بثينة رشوان، إنها كانت المرشحة الأولى لشخصية "ثريا" التي قدّمتها الفنانة حنان ترك في مسلسل "المال والبنون" عام 1992.

أضافت رشوان، خلال حوارها مع برنامج "كلام الناس" على قناة "Mbc مصر": "المخرج مجدي أبو عميرة اختارني للدور من بين أكثر 150 بنت، وبعدها فوجئت باستبعادي من المسلسل".

وعن سبب استبعادها؛ قالت: "المخرج لما جِه يتكلم معايا قالي سيبك من التمثيل وخلينا نرتبط ونعيش الحياة كأسرة وزواج، وبلاش الموضوع ده، وأنا مكنتش بفكر في الحكاية دي خالص وقتها، وبعدها لقيت نفسي اتشالت خالص من المسلسل، رفضت عرض الزواج فاستبعدت من المسلسل دي الحقيقة".

أضافت: "كنت صغيرة وقتها وكنت عايزة أشتغل وأعمل حاجة وما صدقت إن دي فرصة كانت جاتلي.. أنا شخصية قوية، ومجدي أبو عميرة أستاذ كبير".

مسلسل "المال والبنون" من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد جلال عبدالقوي، وبطولة النجوم: عبد الله غيث، يوسف شعبان، أحمد عبدالعزيز، شريف منير، فايزة كمال، وعايدة رياض وغيرهم.