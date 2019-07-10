شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ "عائض القرني" يخرج عن صمته ويعلن تأييدة للفتاة الهاربة "رهف القنون" ويعلن عن سبب هربها الى لندن .. "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول تعليق للشيخ عائض القرني عن هروب الفتاة السعودية الشهيرة " رهف الفنون" اوضح ان ضغوط الاباء وعدم احترامهم لرغبات بناتهم هو الذي يسبب في هروب الفتيات من منازلهن او الهرب بعيدا عن الوطن ويحول حياتهن الى كارثة . اخبار تهمك : ووجه الداعية عائض القرني رسالة إلى الأباء فيما يتعلق بالزواج وفرض الاباء رأيهم على أبنائهم في هذا الشأن. وقال ” القرني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بعض الآباء يختار لابنه زوجة، ولابنته زوجاً، لاعتباراته هو الشخصية، بغض النظر عن ميولهما ورغباتهما، ويفرض هو بنفسه المهر، ويفرض حفل الزواج والتكاليف، ويدخل في حياة ابنته، وحياة ابنه، وفي خصوصياتهما “. وتابع : ” متى نفهم ونعي أن الزواج حياة خاصة شخصية تقوم على التفاهم والتراحم والاحترام ؟

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