شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفيرة مجلي تبحث مع مسؤولين بولنديين تعزيز التعاون والتوأمة مع المدن الساحلية في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحثت سفيرة اليمن لدى بولندا الدكتورة ميرفت مجلي، اليوم، كل على حده مع رئيسي مدينة جدانسك السكندرا دولكسيفيتش، ومدينة سوبوت ياتسيك كارنوفسكي، تعزيز التعاون والتوأمة مع المدن الساحلية في بلادنا للاستفادة من التجربة البولندية في تطوير المدن.

السفيرة مجلي تبحث مع مسؤولين بولنديين تعزيز التعاون والتوأمة مع المدن الساحلية في بلادنا

واكدت السفيرة مجلي، أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات ستعزز من تطوير المدن الساحلية في بلادنا من خلال الاستفادة من التجربة الرائدة لكل من مدينتي جدانسك وسوبوت الساحليتين.

من جانبهما رحب كل من رئيسي مدينة جدانسك ومدينة سوبوت بهذه الخطوة..مؤكدين أن استقرار الأوضاع في اليمن سيكون له انعكاسًا كبيرًا في تطوير التعاون مع كافة المدن الساحلية في اليمن..مبدين استعدادهما فتح باب التواصل مع محافظي المدن الساحلية في اليمن والبدء في تبادل الخبرات بين الجانبين وصولا إلى فتح آفاق سبل التعاون وتطوير الجوانب المشتركة.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الليبي لدى بلادنا إدريس الجازوي، تفعيل الاتفاقيات وتبادل العلاقات الثقافية بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالتعليم العالي والفني، وتفعيل البحوث العلمية المشتركة بين الجامعات اليمنية والليبية في مختلف التخصصات والمجالات.

واكد الوصابي في اللقاء بحضور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين منذ عقود..مؤكدًا على أهمية تفعيل تبادل الزيارات العلمية والثقافية بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية والليبية، والاستفادة من التجارب التعليمية والفنية خاصة في التعليم الفني.

من جانبه، أكد السفير الليبي، على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومساندة جهود وخطط التنمية باليمن، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بإعتبارها من المشروعات الرائدة.

ناقشت الوحدة التنفيذية للنازحين، اليوم، في لقائين منفصلين مع برنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للهجرة، اشكالية مخالفة مواصفات الغذاء المقدم للمستفيدين من البرنامج، والتدخلات المطلوبة من الهجرة لحماية مخيمات النزوح التي تتولى ادارتها من سيول الامطار.

وناقش مدير الوحدة التنفيذية بمارب سيف مثنى، ومعه نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي، مع برنامج الغذاء العالمي وشركائه المحليين، اشكالية سوء مواصفات المواد الغذائية المقدمه وسوء تخزينها ما يعرضها للتلف وما يترتب عليها من اضرار صحية على المواطنين المستفيدين منها.

واكد اللقاء، على اهمية التزام المنظمة بمواصفات الهيئة العامة للمواصفات في الاغذية المقدمة، وعدم تخزينها لفترة طويلة حتى تتلف وعدم شراء مواد غذائية قريبة الانتهاء.

كما ناقش مدير الوحدة التنفيذية للنازحين، مع المنسق الميداني للهجرة الدولية محمد عبدالله، ومسؤولة إدارة وتنسيق المخيمات شارون، الاليات الخاصة بحماية مخيمات النازحين من مخاطر سيول الامطار وفي مقدمتها مخيم الجفينة والمخيمات الاخرى المشرفة عليها انسانيا المنظمة، ومن ضمن الالية عمل مصدات للسيول وفتح مجاري السيول المسدودة بما يسهم في حماية النازحين بالمخيمات.

بحث نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب الدكتور محمد العطاس، اليوم، مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس الجازوي، تعزيز التعاون العلمي والبحثي وآفاق تطويرها.

كما ناقش الجانبان، أوضاع الجامعة وظروفها في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد، إثر انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وكذا أوجه التعاون حول جودة التعليم الجامعي والمراكز البحثية، ومساعدة تطوير العملية التعليمية بجامعة عدن.

وتطرق الدكتور العطاس، إلى نشأة جامعة عدن ومراحل تطورها، وكلياتها وأقسامها العلمية وتخصصاتها، وعن برامج الدراسات العليا في الكليات الطبية.

من جانبه اشار السفير الليبي لدى اليمن، إلى إجرائه ترتيبات لزيارة وزير التعليم العالي الليبي إلى عدن، خلال الفترة القادمة، لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالعملية التعليمية ومجال البحث العلمي، في إطار التعاون بين الجانبين.