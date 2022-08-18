أبين.. القوات الخاصة تشتبك مع عصابة تقطع وتستعيد سيارة تابعة لمؤسسة تجارية

المنامة - ياسر ابراهيم - اشتبكت القوات الخاصة بمديرية أحور محافظة أبين (جنوب اليمن)، مع عصابة تقطع، بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.



وقالت شرطة أبين في بيان، الخميس، إنها تلقت بلاغاً بقيام عصابة تقطع في منطقة المحصامه غرب أحور، بالتقطع لسيارة تابعة لمؤسسة النقيب التجارية والسطو عليها.



وأضافت أنها حركت دوريات عسكرية إلى مكان الحادثة وقامت بتعقب "المجرمين والاشتباك معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتم استعادة السيارة وتسليمها إلى مالكها".



وحذرت قيادة القوات الخاصة بمنطقة أحور بالضرب بيد من حديد لكل من تسولت له نفسه بالعبث والمساس بالأمن وعابري السبيل.

