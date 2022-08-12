بفستان خفیف وناعم .. شاهد دانا جبر تعرض أردافھا بجراءة كبیرة



شكرا لقرائتكم خبر عن ارتدت فستاناً خفیفاً وناعماً.. دانا جبر تعرض أردافھا بجراءة كبیرة (شاھد الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة الشابة دانا جبر صور جديدة لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي، بظهور جديد ارتدت فية فستاناً خفيفاً وناعماً ظهرت فية بالجمال والانوثة والإغراء.

واستعرضت الفنانة جبر في اطلالتها الجريئة، أردافها وجمالها ورقتها أمام الكاميرا بثقة مطلقة وانحناءة خفيفة نحو الخلف مما أبرز منحنياتها بشكل واضح .وارتدت النجمة السورية في هذه الصورة، فستاناً خفيفاً وناعماً باللون الأزرق، التصق بجسدها وكأنه قطعة منه لولا تغير لونه ولون بشرتها لما لوحظ له أثر. بحسب أحد المتابعين.

وانهالت تعليقات المتابعين والمحبين للفنانة دانا جبر، بغزارة ، لتعبر عن مدى هيامهم بها وعشقهم الشديد لها ، وإعجابهم بإطلالتها الحديثة التي أدهشتهم بها .

وقد تداولت هذه الإطلالة مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصتي تويتر وانستغرام، مع ارفاق عناوين وتعليقات بها ، معظمها غزلية .

وعادت الفنانة جبر، من جديد لإثارة الجدل نتيجة إطلالاتها الجريئة التي تنشرها عبر حسابها بموقع إنستغرام، رغم الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا نتيجة تسريب صور وفيديوهات خاصة بها لمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها شبه عارية .

عودة دانا جبر (32 عاما)، حظيت باهتمام واعجاب واسع من قبل زملائها وزميلاتها وجمهورها ، إلا أنه سرعان ما بدأ بعض الجمهور يوجه لها انتقادات حادة، بعد نشرها صور حديثة وجريئة لها، عبر حسابها بموقع إنستغرام مؤخراً.

ومن تلك الصور الجريئة، نشرت الفنانة السورية صورة حديثة لها كشفت أجزاء حساسة من جسدها، وتجاوزت من خلالها حد الجرأة. بحسب رواد بمواقع التواصل.

وظهرت في الصورة، مرتديةً قميصاً “شيفون” أسود اللون مكشوف ذراعيها وبطنها وظهرها، بالاضافة الى بنطال جينز ضيق يبرز بقية تفاصيلها، بينما كان شعرها منسدلًا على كتفيها.

واللافت في الأمر أنها قامت بإلغاء خاصية التعليق على مشاركتها، تفاديا للانتقادات الحادة تحديداً وأن ضجة تسريب صورها وفيديوهاتها الخادشة لم يمض عليها سوى شهر. وخلال الشهر الماضي، تصدرت دانا جبر حديث مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة تسريب صور وفيديوهات خاصة بها، من قبل شخص مجهول بعد أن قام بسرقتها من هاتفها، وعلى إثر ذلك ، أطلقت حملة تضامن واسعة معها عبر مختلف مواقع التواصل .وحظيت جبر بتعاطف واسع من قبل رواد منصات التواصل والوسط الفني وجمعيات نسوية، إذ رفض جميعهم "حملة الابتزاز والإساءة" التي تعرضت لها الفنانة، منددين بكل من ينشر الصور وداعين لمحاربة ظاهرة الابتزاز الالكتروني.

كما قامت الفنانة برفع دعوى قضائية بالواقعة لتتولى السلطات الأمنية والقضائية كشف ومعاقبة الفاعل.