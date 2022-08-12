شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. تشهد لقاء الماس بمقاولي مشاريع الطرقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بمكتبه مقاولي مشاريع الطرقات في عدن . وخلال اللقاء الذي حضره المهندس سامي باهرمز نائب رئيس مجلس الإدارة استمع الماس من الجهات المنفذة حول سير العمل بالمشاريع التي يجري العمل فيها. وشرح مقاولي المشاريع لرئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال الصيانة بالخط البحري إضافة إلى عملية صيانة وإعادة تأهيل خط كالتكس الى الغزل والنسيج. وعرض المقاولين أبرز الاحتياجات المطلوبة لكي يتم إنجاز العمل خلال الفترة الزمنية المحددة. وشدد المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة على الإسراع بالعمل.لافتا أن المشروع يحظى بإهتمام معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي. يذكر أن العاصمة عدن تشهد أعمال صيانة الطرقات في مختلف مديريات العاصمة بإشراف وزارة الاشغال العامة والطرق وبتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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