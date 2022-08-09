موقع بريطاني: نازحو اليمن ينتقلون من الحرب إلى الفيضانات في مخيمات مأرب المدمرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أثناء تنظيف حطام منزله المؤقت في مخيم للنازحين في محافظة مأرب وسط اليمن ، يقارن الخمسيني محمد عايض بين أرض مزقتها الحرب وأرض جرفتها الفيضانات مؤخرا .



يقول عايض لموقع Middle East Eye: "كان الفرار من منازلنا وسط المعارك قبل خمس سنوات أمرًا خطيرًا ، لكننا نجحنا في ذلك ببعض الأمور الأساسية". اليوم ، جعلت الفيضانات من المستحيل على العائلات الفرار من منازلهم بصحبة الأمتعة الأساسية. فقد انجرفت مع منازلهم ".



كان عايض يتحدث في الوقت الذي ضرب فيه الدمار لليوم الثاني مأرب ، حيث انجرفت آلاف ملاجئ النازحين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة وعصفت رياح قوية بالمخيمات في جميع أنحاء المحافظة.



وناشدت الحكومة اليمنية يوم الأحد تقديم مساعدات إنسانية طارئة لآلاف النازحين داخلياً المتضررين من الفيضانات.



"كان الوقت بعد غروب الشمس عندما تدفقت السيول بكثافة على المخيم. " يقول عايض، الذي يعيش مع آلاف العائلات التي استقرت من جميع أنحاء اليمن في مخيم ضخم بالقرب من مدينة مأرب ،ويضيف "لم أكن أعلم أنها ستكون كارثة، لكن في غضون دقائق أصبحت كارثة ولم نتمكن من مغادرة منازلنا".



دخلت المياه منازلنا وألحقت أضرارًا بكل شيء، وأخذنا أطفالنا وهربنا من المخيم. أولئك الذين حالفهم الحظ نزلوا بسلام وآخرون جرفتهم المياه وماتوا أو أصيبوا ".



حتى الآن، لقي شخص واحد فقط مصرعه في مأرب في الفيضانات التي حدثت في نهاية الأسبوع، والتي تسببت في نزوح الآلاف. في الأسبوع الماضي ، تسببت السيول والانهيارات الأرضية والعواصف في مقتل 16 شخصًا في جميع أنحاء اليمن.



تعد مدينة مأرب ملاذًا آمنًا لأكثر من مليوني يمني سعوا للجوء من الحرب بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي كانت في حالة توقف لإطلاق النار منذ أبريل / نيسان.



يعيش عايض مع ستة أفراد آخرين من العائلة، لم يصب أي منهم. لكن منزله تضرر وفقدت الأسرة عددًا من ممتلكاتها الرئيسية، مما يعني أنهم الآن في أمس الحاجة إلى المواد الأساسية.



بالنسبة له، فإن فقدان المأوى والطعام الذي حصل عليه من المنظمات يمثل مشكلة كبيرة، "لأنني شخص عاطل عن العمل ولا أستطيع شراء طعام جديد أو أي سلع أخرى"-حسبما يقول.



ووصف عايض الفيضانات بأنها أسوأ شيء شهده في حياته وقال إنه يأمل الآن في إيجاد مأوى لعائلته بعيدًا عن المخيم المعرض للفيضانات.



نحن نعلم أن مخيمنا في طريق الفيضانات، وهذه ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها للفيضانات. لكن لم يكن لدينا خيار آخر. إنني أدعو المنظمات لتزويدنا بمأوى آمن حيث يمكننا النوم بأمان.





الكلفة البشرية للفيضانات



تميز النصف الثاني من يوليو / تموز بأمطار غزيرة وفيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء اليمن.



وقد خلف ذلك ما يقرب من 20 قتيلاً ومئات النازحين والجرحى ، بينما دُمرت العديد من المباني - بما في ذلك المدارس - ، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية ضربت بين 13 و 15 يوليو / تموز محافظتي مأرب والجوف.



في مأرب ، دمرت السيول الملاجئ في 54 موقعًا للنازحين في مدينة مأرب ومأرب الوادي ومديريات صرواح، مما أثر على ما لا يقل عن 10،000 أسرة نازحة.



قبل الهدنة الحالية ، لم تكن العائلات النازحة في مأرب تشعر بالأمان. إذ كان القتال مستمراً بالقرب من مدينة مأرب وكانوا قلقين من وصولها إلى مخيماتهم.



لكن في أعقاب وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في 2 أبريل ، بدأوا يشعرون بمزيد من الأمان. ثم جاءت الفيضانات.



وقال عبد الرحيم جابر، وهو نازح في الخمسينيات من عمره، لموقع Middle East Eye في مأرب: "العائلات النازحة تعيش حالة بائسة، هربنا أولاً من منازلنا ثم واصلنا الفرار من القتال من مخيم إلى آخر".



وقال: "بمجرد أن بدأت الهدنة، شعرنا بالسعادة لأنه لم يعد يوجد خطر بفقد أرواحنا". "لكن هذا لم يستمر طويلا، فالفيضانات هي التي تهددنا الآن".



من بين ما يقدر بـ 25591 أسرة عانت من النزوح في عام 2021 ، نزح ما يقرب من 13000 أسرة في محافظة مأرب أو إليها ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM).



ومع وجود ما يقدر بأربعة ملايين نازح داخليًا ، تعد اليمن موطنًا لرابع أكبر أزمة نزوح في العالم.



فقد جابر ملجأه ، ويشعر أنه لم يعد آمنًا له العيش في المخيم ، فانتقل للعيش مع أقاربه في مخيم آخر. وقال: "يبدو أن الحظ السيئ يلاحقنا وليس هناك من يساعدنا في أي شيء لأننا في حاجة الآن أكثر من ذي قبل".



لا يزال اليمن يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ، حيث يحتاج حوالي 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



نداءات استجابة عاجلة



وأكد عامل إغاثة في مأرب أن بعض المنظمات بدأت استجابة طارئة للفيضانات.



وقال شريطة عدم الكشف عن هويته لموقع Middle East Eye: "بدأت المنظمات غير الحكومية في مساعدة العائلات النازحة من خلال المراتب والبطانيات وأدوات المطبخ، لكن بصراحة هذا لا يكفي ونحن بحاجة إلى العمل الجاد لمساعدة المزيد من العائلات بتقديم المزيد من الأشياء ".



وأضاف، "ليس من الواقعي مساعدة شخص فقد كل شيء بالفرش والبطانيات ، لكنه أفضل من لا شيء وهذا ما يمكننا القيام به ويعتمد على التمويل الذي تحصل عليه المنظمات غير الحكومية."



ودعت الوحدة التنفيذية في مأرب، وهي جهة حكومية تنسق عمل المنظمات الإغاثية، إلى التدخل لمساعدة الأسر النازحة المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول.



وأكد محمد عايض، وهو نازح فقد منزله، أنه لم يتلق أي دعم حتى الآن، لكنه سمع أن بعض المنظمات تساعد المتضررين من الفيضانات.



وقال "فقدت آلاف العائلات منازلها والمنظمات تساعد فقط العشرات أو المئات من الأشخاص، لذلك، لم يصلوا إليّ بعد. لكني آمل أن يفعلوا ذلك. إن توفير مكان آمن لنا للعيش فيه هو أكثر أهمية من مساعدتنا في الحصول على مأوى في نفس المنطقة الخطرة ".

المصدر: ميدل إيست آي البريطاني

