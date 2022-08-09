قوات الجيش تتصدى لهجمات حوثية واسعة جنوبي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدت قوات الجيش الوطني، لهجمات واسعة، شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش، جنوبي محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقال مراسل قناة "يمن شباب"، إن مليشيا الحوثي شنت منذ مساء الأحد عدة هجمات على مواقع الجيش جنوب محافظة مأرب.



وأوضح أن الهجمات تركزت في جبهات جنوب المحافظة.



من جهتها قالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش تصدت لعدة هجمات حوثية منذ مساء الأحد وحتى الليلة الماضية، تركزت في جبهات (الأعيرف والعكد والفليحة) في محيط البلق الشرقي.



وأوضحت المصادر إلى أن المليشيا الحوثية استخدمت كل أنواع الأسلحة في هجماتها التي فشلت في تحقيق أي اختراق ميداني.



تأتي الهجمات بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد الهدنة السارية في البلاد منذ إبريل/ نيسان الماضي لشهرين إضافيين.



وفي وقت سابق أعلن الجيش الوطني، مقتل وإصابة 32 جندياً بنيران مليشيا الحوثي في ثمان محافظات ضمن 501 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال الخمسة الأيام الماضية.

