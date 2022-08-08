قتلى وجرحى في هجوم لمليشيات الحوثي على منطقة صرف شرقي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قصفت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الاثنين، منازل ومزارع المواطنين في مديرية بني حشيش شرق صنعاء شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "ميليشيات الحوثي نفذت، اليوم، حملة عسكرية على أبناء منطقة صرف في مديرية بني حشيش، وقصفت منازل ومزارع المواطنين بالمدرعات والرشاشات".



وأوضحت أن "القصف أدى سقوط ضحايا في أوساط المواطنين (دون ذكر عددهم)، إضافة إلى تضرر منظومات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من مزارع العنب بالمديرية".



وأضافت المصادر، أن ميليشيات الحوثي تسعى من خلال الحملة العسكرية على إجبار المواطنين بالتنازل عن أراضيهم التي تستثمرها الميليشيات في الكسارات دون أي عائد مادي للملاك.



وناشد أبناء منطقة صرف قبائل بني حشيش وأرحب، بإنقاذهم من عصابات ميليشيات الحوثي التي تنهب أراضيهم وتقصف منازلهم ومزارعهم.



والسبت الماضي، قتل 3 عناصر من ميليشيات الحوثي برصاص مسلحين قبليين إثر محاولة المليشيا انتزاع جبايات من إحدى الكسارات في منطقة صرف.

