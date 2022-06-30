تدشين العمل في مشروعين للمياه والاصحاح البيئي بمدينة عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، ومعه الوكيل المساعد علي الكندي، اليوم، العمل في مشروعي اعادة تأهيل وحدات ضخ في حقل مياه الشبيكة ، وانشاء مائة دورة للمياه في مخيمات النازحين بمدينة عتق، بتمويل من صندوق التمويل الانساني بواسطة الشريك المنفذ الوصول الانساني.



واشاد وكيلا المحافظة لمروق والكندي، بالتدخل النوعي في مجالي تعزيز انتاجية حقل الشبيكة المائي المغذي الرئيسي لمدينة عتق بالمياه، والعمل على تحسين المقومات الاساسية للاصحاح البيئي لمخيمات النازحين فيها..مؤكدين دعم قيادة السلطة المحلية لكافة تدخلات المنظمات الانسانية بالمحافظة.

بدوره، اوضح مدير الوصول الانساني هاشم النخور، بان المشروع يتمثل في اعادة تأهيل بئرين للمياه في حقل الشبيكة ومضخة لرفع المياه من الخزان التجميعي، والجانب الخدمي للاصحاح في مخيمات النازحين بالمدينة.