افتتاح المرحلة الأولى من مشروع منتجع قنا السياحي في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

جرى بمحافظة شبوة، امس افتتاح المرحلة الأولى من مشروع منتجع قنا السياحي في بئر علي بمديرية رضوم.



وتقام مكونات المشروع التابع لمجموعة شركات شواطئ عدن على مساحة 250 ألف متر مربع وتبلغ تكلفة إنجازها 3 مليون و 500 ألف دولار.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 12 مبنى فندقي تضم اثنين وثلاثين شاليها سياحيا، و 12 فيلا شاطئية، وشبكة طرق داخلية ومساحات خضراء وألعاب للأطفال ومحلات للتسوق، وقوارب للرحلات البحرية، وميدان لركوب الخيل والجمال وملاعب لكرة القدم وملاعب للأطفال.

وشارك بالافتتاح وكلاء محافظة شبوة علي الكندي، وسالم باعوضة، وناصر القميشي، وسالم النسي، وسالم البابكري، ومدير عام الهيئة العامة للاستثمار في شبوة علي جرهوم، ومدير عام رضوم هادي الخرماء، وأكدوا أهمية المشروع السياحي والنوعي وموقعه البحري الهام، في المساهمة بالتنمية السياحية في شبوة وشواطئها.

من جانبه تطرق رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شواطئ عدن أحمد القميشي، إلى تصميم المشروع وفقا لأرقى المواصفات السياحية .. مستعرضا الآفاق المستقبلية لاستثمارات المجموعة وشركاتها .. لافتا إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة ستشمل مدينة ألعاب مائية متكاملة، ودواوين جلسات شاطئية، ومنطقة تجارية متعددة المباني والنشاطات، ومسابح للأطفال والشباب، وثلاثة مسابح أخرى للعائلات ونادي صحي، وبناء عشر فلل وشاليهات شاطئية لرجال الأعمال وكبار الشخصيات، وفندق أربعة نجوم، وصالة مؤتمرات، ومهبط لطائرة عمودية، ونادي للغوص وممر مشاه لجزيرة الحلانية.