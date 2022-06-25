وزارة الصحة تنظم دورة للرعاية الأساسية والمبكرة لحديثي الولادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت بمستشفى الصداقة التعليمي العام بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم برنامج تدريبي حول الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة خلال ال 90 دقيقة الاولى بعد الولادة.



البرنامج التدريبي الذي تنظمة الإدارة العامة للصحة الانجابية بقطاع السكان بوزارة الصحة، سيقدم مهارات علمية تطبيقية مباشرة لمدة خمسة أيام يشارك في أيامها الثلاث الأولى ٢٥ مشاركا وفي اليومين الرابع والخامس ٣٠ مشاركا من عدد من المحافظات.

البرنامج التدريبي النوعي يهدف إلى إنشاء فريق تدريب وطني يعمل على التدريب في المحافظات المحررة..فيما ينطلق تدريب مماثل بالمحافظات الشمالية من البلاد

وفي افتتاح البرنامج التدريبي أكد وكيل قطاع السكان بوزارة الصحة الدكتور سالم الشبحي ومدير عام مستشفى الصداقة التعليمي العام الدكتوره كفاية الجازعي ومسؤولة صحة الأم والطفل بمكتب منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتورة اريج طاهر أهمية البرنامج التدريبي في الحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة في الدقاىق الأولى..حاثين الجميع إلى الإستفادة من مفردات البرنامج..داعيين إلى ضرورة إنشاء مركز تدريبي في مستشفى الصداقة بعدن باعتبار المستشفى المرجعي الأول في اليمن في مجالات تقديم خدمات الأمومة والطفولة.