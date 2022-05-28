مؤسسة حضرموت للثقافة والاستعداد لانشاء متحف باكثير في منزله بسيئون بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد مؤسسة حضرموت للثقافة القيام بمشروع ثقافي كبير ينتظره ادباء العالم العربي والاسلامي كله، وهو تأهيل منزل اديب العروبة والاسلام علي احمد باكثير بمدينة سيئون بحضرموت واعداده ليكون متحفا دوليا يليق بمكانة الاديب الكبير، وذلك بدعم من رجل الايادي البيضاء على التعليم والثقافة الشيخ م. عبدالله احمد بقشان.



ويتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المحلية في سيئون من جهة ومع الرجل الذي امضى ٤٥ عاما من عمره في جمع تراث باكثير وخدمته وتشره وهو الباحث المعروف د. محمد ابوبكر حميد. وسيتم وضع مكتبة باكثير الشخصية في المتحف وهي مكتبة ثرية تضم عشرات الكتب باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والروسية والايطالية، فضلا عن انها تحتوي على مؤلفات ادباء العرب الكبار مهداة باقلامهم لباكثير. وسيضم المتحف قاعة تذكرية توضع فيها مقتنياته الشخصية مثل اقلامه وملابسه ونظاراته وطقم اسنانه ومحبرته وبعض سجائره وغليونه الشهير.

اما قاعة المخطوطات فستضم مراسلاته مع اسرته واصدقائه وادباء عصره فضلا عن مخطوطات مؤلفاته وشعره بخط يده. وتوجد لباكثير حوالي مائة صورة من مختلف مراحل عمره سيتم وضعها في قاعة خاصة تحكي قصة حياته بالصور وتوزع البقية على جدران الممرات. وسيضم المتحف قاعة للمعلومات المرئية والبصرية بصوت باكثير وقاعة لخدمة الباحثين والدارسين من كافة انحاء العالم العربي والاسلامي مع توفير الخدمة الالكترونية عن بعد. اما القاعة الكبرى ساكون للمحاضرات والندوات والمؤتمرات.