سفارة بلادنا في اندونيسيا تحتفي بالعيد الوطني ٢٢ مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

احتفت السفارة اليمنية في اندونيسيا، اليوم، بالعيد الوطني الـ 32 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

واكد السفير عبدالغني الشميري خلال الحفل بحضور اعضاء البعثة الدبلوماسية وعدد من ابناء الجالية اليمنية وهيئة الرئاسة للجالية اليمنية في اندونيسا وعدد من الشخصيات الاجتماعية ورجال الاعمال والطلاب، على عظمة المناسبة الخالدة في وجدان وضمير شعبنا اليمني العظيم..مشيراً الى ان هذه المناسبة تعتبر أهم منجز وطني في التاريخ اليمني الحديث والذي جاء امتداداً لنضالات الشعب اليمني في ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين.

وقال الشميري "ان شعبنا اليمني العظيم يحتفل اليوم بهذه المناسبة العظيمة في ظل ظروف سياسية جديدة وبلادنا تعيش مرحلة هامة من تاريخه بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات المجلس في استعادة الدولة وتحقيق السلام الشامل والدائم"..معبراً عن اصدق التهاني والتبريكات باسم البعثة الدبلوماسية والجالية اليمنية في اندونيسيا الى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، والى ابناء الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، الذين يخوضون معركة الدفاع عن الوحدة والثورة والجمهورية والحرية والديموقراطية ومعركة استعادة النظام والقانون.

واضاف" ان الوحدة اليمنية كانت وستظل الركيزة الاساسية لمشروع اليمن الاتحادي الذي بات مطلباً اساسياً لكل مواطن يمني يتوق الى دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية الضامنة لحقوق وحريات كافة ابناء الشعب اليمني".

واشار الى أن الاحتفاء بهذه المناسبة، يأتي مع تحقيق شعبنا لخطوات هامة في صموده ومواجهة الانقلاب والمضي نحو مسار السلام والعمل على ترسيخ الالتفاف الوطني خلف مجلس القيادة الرئاسي وتعزيز الصف الوطني، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز قيم الحرية، وتجسيد الهوية العربية اليمنية الخالصة، وتوجيه كل الجهود والطاقات المشتركة صوب مواجهة الانقلاب واحلال السلام وإنهاء الانقسام وصنع الاستقرار.