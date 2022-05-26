الرئيس العليمي يوجه بتحمل تكاليف علاج أول محافظ لعدن بعد الاستقلال

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، بتحمل تكاليف علاج المناضل الوطني المخضرم ابوبكر شفيق أول محافظ لعدن بعد الاستقلال الذي يعاني ظروفا صحية صعبة.



وأشاد الرئيس العليمي، بالتاريخ الوطني والدور الرائد للمحافظ شفيق وحضوره في الذاكرة الوطنية اليمنية، في حقبة حافلة بالنضال من أجل الحرية والاستقلال.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فأن مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، نقل للمحافظ الأسبق، التوجيهات الرئاسية بمعونة علاجية شاملة خلال زيارة له بمنزله اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن.



وأشار الشعيبي إلى أن التوجيهات الرئاسية، تأتي في إطار اهتمام الدولة بكافة الكوادر وخصوصا الرعيل الأول من المناضلين الذين حفروا اسماءهم في الذاكرة الجمعية.



والمناضل شفيق من مواليد 1933م ويعد أحد القيادات الثورية الجنوبية التي تدربت في معسكر صالة بتعز بعد ثورة 26 سبتمبر، والذي انطلقت منه معركة الكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني في جنوب اليمن حتى الاستقلال.

