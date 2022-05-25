اليمن.. المجلس الرئاسي يقر حزمة قرارات في الجوانب العسكرية والأمنية والقضائية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأربعاء، حزمة قرارات في الجوانب الأمنية والعسكرية والقضائية والخدمية.



جاء ذلك خلال اجتماع جديد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش الاجتماع الذي حضره ايصا عبر دائرة الاتصال المرئي النائبين سلطان العرادة وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر مسبب النائب فرج البحسني؛ المستجدات المحلية سياسيا واقتصاديا وعسكريا ضمن القضايا الملحة على جدول أعماله.



وطبقا للوكالة الرسمية، فإن الاجتماع "كرس للجوانب العسكرية والأمنية واستحقاقات تشكيل اللجنة المعنية بهذا الملف وفقا لإعلان نقل السلطة".



كما ناقش متطلبات تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأهمية التزام المليشيات الحوثية بتعهداتها وفق نص الاتفاق الملزم بفتح معابر تعز، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية التي سهلت لها الحكومة، وتحالف دعم الشرعية.



وجدد المجلس دعم الجهود الأممية والدولية من أجل إحلال السلام، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإنهاء قيود المليشيا الحوثية المفروضة على حرية انتقال الأفراد والأموال والبضائع كحق أصيل بموجب القانون الدولي الإنساني.



وفي سياق أخر ناقش المجلس ملف تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، بما في ذلك السلطة القضائية، وتحسين الخدمات الأساسية، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، وحث الجهات المعنية بتسريع انجاز مصفوفاتها التنفيذية كل فيما يخصه.



ووفق الوكالة فإن الاجتماع أقر مجموعة من القرارات إزاء هذه الموضوعات، وإجراءات المتابعة ذات الصلة. ومن المتوقع أن تصدر القرارات الرئاسية في وقت لاحق مساء اليوم.

