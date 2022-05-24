شكرا لبحثكم عن خبر سلطات جماعة الحوثي تعلن أول حصيلة من القتلى والجرحى جراء سقوط طائرة مسيرة بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت سلطات جماعة الحوثي، مساء الاثنين، عن أول حصيلة قتلى وجرحى جراء سقوط طائرة مسيرة بشارع الرويشان المزدحم بالمتسوقين وسط العاصمة صنعاء.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة بسقوط 3 مواطنين قتلى وجريح في مكان سقوط الطائرة التي زعمت أنها تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي.

ولم يصدر أي تعليق عن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية؛ ما يؤكد مسؤولية المليشيا و وقوفها خلف الحادثة؛ حسب مراقبين.

وفشلت مليشيا الحوثي، الاثنين، في إطلاق طائرة مسيرة أوقعت ضحايا مدنيين، وسارعت الى نسبتها لسلاح الجو السعودي.