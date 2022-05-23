الجريمة الثانية خلال 24 ساعة في حجة.. مسلح حوثي يقتل طفلة تعذيبا بمديرية "كشر" 

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح حوثي، يوم الاحد، على قتل طفلته تحت التعذيب في محافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وذكرت مصادر محلية أن "المدعو علي قاسم المقري قام بقتل طفلته البالغة من العمر عام ونصف تعذيبا في منطقة حجور بمديرية كشر".

وأفادت: "ان المقري والمنتمي لجماعة الحوثي قام بتعذيب ابنته ذات السنة والنصف وتهشيم رأسها قبل القيام بإحراق جثتها حسب شهادة الجيران".

وأشارت المصادر الى "ان القاتل قام بإلصاق التهمة بوالدتها لتبرئة نفسه، حيث قامت المليشيات باقتيادهما الى السجن".

وهذه الجريمة هي الثانية 24 ساعة في محافظة حجة، حيث قتل طفل على يد شقيقة بدم بارد السبت الماضي في مديرية بني قيس، وأفادت مصادر "أن علي احمد الشمري أقدم على قتل أخيه الطفل "أصيل بدم بارد".



وتتزايد الجرائم الجنائية بشكل لافت في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي، وخلال الأيام الماضية تم رصد عدد من حالات القتل والانتحار في عدد من المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها الميلشيات.