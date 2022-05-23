مقتل وإصابة أربعة أشخاص بانفجار إسطوانة غاز داخل منزل بمدينة ذمار

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصان، وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد؛ نتيجة انفجار أسطوانة غاز، داخل أحد المنازل، غرب مدينة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن أسطوانة غاز، انفجرت في أحد منازل المواطنين في حارة غزة، بالمنطقة الغربية بمدينة ذمار، ما أدى إلى انهيار المنزل المكون من ثلاثة طوابق.

وحسب المصادر، فقد أدى انفجار أسطوانة الغاز إلى مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين، ولا يزال البحث جاريًا عن ضحايا آخرين، تحت الأنقاض، خصوصا مع انهيار المنزل؛ نتيجة الانفجار.

وباتت اسطوانات الغاز المنزلي التالفة تنافس الحرب في خطف أرواح اليمنيين، والتي أصبحت قنابل موقوتة تهدد منازل اليمنيين وأرواحهم بالخطر.

ووفق تقارير رسمية، فأن أكثر من 12 مليون اسطوانة غاز في السوق المحلية باليمن، باتت مهددة للإنفجار وغير صالحة للاستخدام إما لانتهاء عمرها الافتراضي، أو لسوء الاستخدام، أو لرداءة المنتج.