تعز.. الأجهزة الأمنية تعلن ضبط متهم بجريمة قتل وسط المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، السبت، ضبط متهمًا بجريمة قتل، بعد عملية رصد دقيقة.

وقالت شرطة تعز، على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إن الأجهزة الأمنية ضبطت متهمًا بجريمة قتل مواطن يدعى جمال الزرقة".

وأشارت إلى أن عملية القبض جاءت عقب عملية رصد وتحري وتم إيداع المتهم، الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة.

يأتي هذا وسط تصاعد حدة الجريمة في مختلف المحافظات اليمنية، وتزايد أعداد الجرائم الجنائية والأسرية تحديدا، وذلك في ظل استمرار الحرب، التي تشهدها البلاد منذ سبع سنوات.