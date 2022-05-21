شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العليمي يتلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة العيد الوطني ٢٢ مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، برقية تهنئة من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة العيد الوطني الـ ٣٢ للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الأمن والاستقرار.

كما تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، برقية تهنئة مماثلة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.