عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحباط تفجيرا انتحاريا لإرهابي قادم من مناطق الحوثي

الخميس 19 مايو 2022

الخليج 365

أعلنت قوات الحزام الأمني باليمن، ضبط إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، أثناء قيادته مركبة قادمة من مناطق الحوثي في لحج.



وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للقوات الجنوبية، مساء الأربعاء، قال إن وحدات للواء الخامس في الحزام الأمني ألقت القبض على إرهابي، يعتقد انتمائه لتنظيم القاعدة، كان يرتدي حزاما ناسفا وذلك في حاجز تفتيش "الجبلين" في مديرية ردفان في محافظة لحج (جنوب).

وكشفت التحقيقات الأولية أن الإرهابي الانتحاري كان قادما من محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في طريقه إلى العاصمة عدن لتنفيذ عملية إرهابية.

وأوضح أن الإرهابي كان يقود حافلة نقل صغيرة "هايس" على متنها شخصين قبل أن يتم الاشتباه به وضبطه على الفور.

وأشار إلى أن الانتحاري حاول تفجير نفسه في حاجز التفتيش لولا اليقضة الأمنية للجنود التي أحبطت ذلك.

ويشكل انطلاق العناصر الإرهابية من مناطق الانقلاب إلى المحافظات المحررة جانب آخر من تحريك مليشيات الحوثي ورقة الإرهاب في مناطق الحكومة اليمنية لخدمة مشروعهم المدمر ونسف فرص السلام.

وكان خبراء عسكريون يمنيون قالوا في تصريحات قبل أيام، إن المناطق والمحافظات الخاضعة للحوثيين تحولت إلى ملاذ آمن للإرهابيين وبؤرة محصنة لاستهداف المناطق المحررة لإعاقة وعرقلة الاصطفاف اليمني تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي.