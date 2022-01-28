عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفراجة لأزمة الوقود والمشتقات النفطية في عدن

الجمعة 28 يناير 2022

الخليج 365

انفرجت أزمة الوقود والمشتقات النفطية التي عانت منها مدينة عدن منذ أيام؛ نتيجة إضراب نقابة موظفي شركة مصافي عدن.



ونشرت شركة النفط بالعاصمة عدن، الخميس، قائمة بأسماء المحطات الخاصة التي تم تزويدها بالوقود، عقب أزمةٍ خانقة ضربت العاصمة المؤقتة للبلاد.

وخلال الأيام الماضية، اقتصر تموين السوق بالوقود على المحطات الحكومية التابعة لشركة النفط اليمنية، والتي شهدت اصطفافًا لمئات السيارات في طوابير طويلة.

وجاءت الانفراجة في الأزمة بعد أن استأنفت شركة مصافي عدن، ظهر الخميس، ضخ المشتقات النفطية بأنواعها، من خزانات المصفاة إلى منشآت شركة النفط بعدن، بعد رفع إضراب نقابة العمال بالمصافي.

سعر صفيحة الوقود في عدن

ويقترب سعر صفيحة الوقود سعة 20 لتر بمختلف أنواعها، من حاجز 18 ألف ريال يمني، بعد أن كان سعرها قبل الأزمة الأخيرة لا يتجاوز 14 ألف ريال.

وتطالب النقابة، التي بدأت إضرابًا جزئيًا منذ أسابيع، بصرف المستحقات المالية والعلاوات السنوية المتأخرة لدى الحكومة اليمنية لموظفي المصفاة وعامليه.

كما تطالب بالإسراع في إعادة تشغيل المصفاة، وإنجاز ترميم الورشة الرئيسية التي تعمل شركة صينية على تحديثها، غير أن العمل في إعادة تأهيل الورشة توقف بسبب عدم حصول العمال الصينيين على مستحقاتهم، البالغة 7 ملايين دولار.

وقالت النقابة في بيانها، إنها رفعت الإضراب لمنح فرصة من أجل إيجاد حلول عملية وتنفيذ مطالبها، وتجنبًا لإحداث مزيد من الأزمات على كاهل المواطنين.

وكان اليمن ينتج نحو 127 ألف برميل يوميا قبل التوترات الأخيرة، وتفيد تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه كان يملك احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ نحو ثلاثة مليارات برميل. ولديه نوعان رئيسيان من النفط الخام، هما خام مأرب الخفيف وخام المسيلة المتوسط والأغنى بالكبريت.