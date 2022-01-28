عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قوات العمالقة تستعيد عتادا عسكريا من حوزة ميليشيات الحوثي

الجمعة 28 يناير 2022

الخليج 365

استعادت قوات العمالقة الجنوبية كميات كبيرة من العتاد والأسلحة الثقيلة كان بحوزة مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب، شرقي اليمن.



وخلفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عديد الدراجات النارية، والآليات العسكرية، والصواريخ الحرارية، وقاذفات RPG وذخيرة ومدافع رشاشة وأسلحة خفيفة في أعقاب تطهير ألوية العمالقة لكامل مديرية حريب جنوبي مأرب.

وقالت ألوية العمالقة في بيان، الخميس، إن قواتها تمكنت من اغتنام عدد كبير من الأطقم والأليات والدبابات والأسلحة من عتاد المليشيات الحوثية التي تركتها في مدينة حريب بمحافظة مأرب.

وأوضح البيان أن قوات العمالقة كبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقط المئات من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين إثر المعارك العنيفة التي خاضتها قوات العمالقة الجنوبية.

وبثت ألوية العمالقة مقطعا مصورا يظهر عدداً كبيرا من الآليات والدبابات والأطقم والدراجات النارية والأسلحة التي اغتنمتها قوات العمالقة من عتاد الحوثيين في معركة حريب.

وكانت ألوية العمالقة حررت في وقت سابق كامل مديرية حريب في مأرب، ونقلت المعارك صوب مديريتي العبدية والجوبة في المحافظة وسط معارك عنيفة مازالت مستمرة مع مليشيات الحوثي الإرهابية.