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واشنطن: إدراج مليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب قيد البحث

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن: إدراج مليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب قيد البحث

الثلاثاء 25 يناير 2022

الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة اعتداءات مليشيات الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن مسألة إدراج المليشيات الإرهابية على قوائم الإرهاب قيد البحث.

 

وقالت الولايات المتحدة، إن الهجمات الصاروخية التي نفّذها المتمردون الحوثيون على والإمارات العربية المتّحدة تشكّل "تصعيدًا مقلقًا".

 

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّ "الهجمات على الإمارات والسعودية، وكذلك الضربات الجوية الأخيرة على اليمن التي قتلت مدنيين، تمثّل تصعيدًا مقلقًا لا يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني"، مطالباً "الأطراف كافة" بإعلان "وقف لإطلاق النار".

 

وتابع، إننا ملتزمون بتوفير القدرات لحلفائنا للدفاع عن أنفسهم، متهما إيران بدعم جماعات تزعزع الاستقرار ومنها مليشيات الحوثي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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