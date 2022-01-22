شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعلن مقتل 40 حوثيًا في مأرب خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مقتل 40 حوثيًا في محافظة مأرب، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



وذكر التحالف أنه نفذ “ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية“.

وأشار إلى أن ”الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا“.

وكان التحالف العربي نفى في وقت سابق، اليوم السبت، تقارير زعمت استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة شمال اليمن، وادعاء وقوع ضحايا مدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تابعت ما تناقله بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة، فجر يوم الجمعة، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين داخله، وإن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيات الحوثية غير صحيحة“.