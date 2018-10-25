شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ كارثة أمطار في الأردن .. 37 طفلاً جرفتهم سيول البحر الميت أسوأ كارثة أمطار في الأردن .. 37 طفلاً جرفتهم سيول البحر الميت والان نبدء بالتفاصيل

ضربت عاصفة مطرية الأردن ظهر ،اليوم، وصفها مراقبون بأنها أسوأ كارثة أمطار شهدتها الأردن.

فيما جرفت سيول الأمطار حافلة رحلات مدرسية كانت تقل 37 تلميذا وسبعة مرافقين، في البحر الميت.

وتوفي حتى الآن عشرة أطفال على الأقل جرفتهم السيول حسب مصادر الدفاع المدني وانتشلت فرق الإنقاذ نحو 15 جثة حسب مصادر مستقلة وأهالي.

وشوهد رئيس الوزراء عمر الرزاز في الموقع وكذلك وزير الداخلية وقائد الجيش وكبار المسؤولين.

وتتصدر مخاوف من ان يكون أكثر من 24 طفلا على الاقل قد لحقوا حتفهم في هذه الكارثة غير المسبوقة في تاريخ الاردن.

وكانت السلطات حذرت الاردنيين من استعمال الطرق العامة بسبب السيول.

وسرعان ما تجمع مئات المواطنين وتم تبادلوا الصور لعمليات إنقاذ اهلية يقوم بها المدنيون ونشرت أنباء عن غرق شرطيين من كوادر الإنقاذ خلال محاولتهم المشاركة في الإنقاذ.