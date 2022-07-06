شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. فيراري ريال مدريد يقترب من الانتقال لعملاق البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية ترغب العديد من الفريق في إبرام اكثر من صفقة من أجل دعم صفوف الفريق خلال الموسم الكروى الجديد، كذلك بعض الفرق ترغب في رحيل بعض من اللاعبين وأبرز الفريق ريال مدريد.

وأكدت مصادر صحفية اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر يوليو الجارى إلى أن اللاعب ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني يرغب في الانتقال إلى البريميرليج الموسم الجديد والرحيل عن قلعة البرنابيو.

اسينسيو يقترب من الانتقال إلى ليفربول:

ماركو أسينسيو

وبحسب الصحافة الإنجليزية فإن أسينسيو يرغب في الانتقال إلى ليفربول بقيادة يورجن كلوب، وأخبر فريق ريال مدريد برغبته بالرحيل إلى الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واشارت التقارير إلى أن اسينسيو وافق على تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى ليفربول وتسهيل عملية الانضمام إلى قلعة أنفيلد في ظل الرواتب الكبيرة داخل الفريق.

ونجح فريق ليفربول في تجديد عقد الدولى المصري محمد صلاح لمدة 3 مواسم قادمة مع الفريق ليستمر في المغامرة مع النادي الإنجليزي، ورحل عنه الدولى السنغالي ساديو ماني، وقاموا بالتعاقد مع لاعب فريق ألميريا الإسباني نونيز ويعول على أكثر من لاعب في الموسم الجديد.

وكان ليفربول قد حقق لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزي الموسم المنصرم، وفشل في تحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي على يد مانشستر سيتي.