موعد إعلان نتائج انتخابات لبنان 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يدخل لبنان مرحلة جديدة، خلال الساعات المقبلة، مع إغلاق لجان الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والبدء في فرز الأصوات.



ومن المرجح أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات اللبنانية، غدًا الإثنين، بعد فتح أبواب التصويت أمام أكثر من 3.9 ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء.

انتخابات ستفسر عن 128 نائبا يمثلون مقاعد البرلمان اللبناني وسط أرجحية لكفة حزب الله وحلفائه وأبرزهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري.

وغاب عن المشهد الانتخابي تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري الذي قرر مقاطعة الانتخابات منذ البداية.

وترسم نتائج الانتخابات البرلمانية ملامح المرحلة المقبلة في لبنان؛ حيث ستظهر وجوه جديدة داخل البرلمان وربما تستمر أخرى قديمة.

وربما تتشكل حكومة تعد امتدادا لوزارة نجيب ميقاتي أو أخرى جديدة من نوع آخر، فضلاً عن رئيس جديد للجمهورية بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ حيث تعهد الرئيس ميشال عون بعدم البقاء لدقيقة واحدة في قصر بعبدا بعد هذا التاريخ.

وتسيطر الأزمات السياسية والأوضاع الاقتصادية المتردية على الانتخابات في لبنان، وسط اهتمام دبلوماسي عربي ودولي بالخيارات التي ستنتج عنها.

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات النيابية في لبنان، وسط آمال بانتخاب برلمان جديد، يؤيد إلى حدوث تغيير، يجنب البلاد الأزمات المتصاعدة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلبنان 1.67%، فقط، فيما يتوقع أن تحمل الساعات المقبلة المزيد من إقبال الناخبين.

ولم تتجاوز النسبة المعلن عنها في كل الدوائر الانتخابية بلبنان 1.67 في المئة حتى الساعة التاسعة صباحا، بالتوقيت المحلي، أي بعد نحو ساعتين على فتح صناديق الاقتراع.