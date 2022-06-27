تراند اليوم : بث مباشر اكشن مع وليد .. مباشر اكشن يادوري اليوم برنامج وليد الفراج مباشر اليوم أكشن مع وليد مباشر HD

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وانطلقت أولى حلقات البرنامج في الـ22 من شهر أغسطس الحالي، على أن تتم إعادة البرنامج يوميًا عند الساعة الـ2 فجرًا والساعة الـ3 عصرًا.

تردد قناة sbc على النايل سات والعرب سات.

ويذاع البرنامج عبر الترددات التالية على قمر النايل سات والعرب سات: