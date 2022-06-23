تراند اليوم : تردد قناة كراميش 2022 .. تردد قناة كراميش الجديد 2022 التردد علي جميع الاقمار

تردد قناة كراميش 2022 تعد قناة كراميش من أقوى قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تقوم هذه القناة ببث أناشيد الأطفال والمحتوى الهادف الذي يغرس في نفوس الصغار القيم النبيلة والأخلاق الرفيعة، لذلك نجد أن كثيرًا من الأهالي يحرصون على أن يتابع أطفالهم قناة كراميش، حيث تحظى هذه القناة بنسبة مشاهدات عالية ولها جمهورها الكبير من مختلف أنحاء الوطن العربي، لذلك نجد البحث مستمر دائمًا حول تردد قناة كراميش 2022 الجديد علي جميع الاقمار.

معلومات عن قناة كراميش

قناة كراميش الفضائية، هي قناة متخصصة لعرض أناشيد الأطفال، مملوكة لدى وسيم عوّاد، وتضم بعضًا من المنشدين الذي يتمتعون بأصوات عذبة، أمثال موسى مصطفى، مجاهد هشام، عبد القادر صباهي، وغيرهم.

تم إطلاق البث الفضائي للقناة في الخامس عشر من فبراير عام 2009م، أي منذ 13 عام، من المملكة الأردنية الهاشمية، ومن حينها وهي واحد من أبرز وأهم القنوات العربية التي تهتم بتقديم المحتوى الهادف للأطفال، الذي يغرس في نفوسهم الأخلاق الحميدة والسلوكيات الرفيعة، التي تتوافق تمامًا مع الأخلاق والمبادئ العربية والإسلامية، ما جعل الكثير من الآباء يعتمدونها كقناة إنشادية منة على أطفالهم وتحافظ على سلوكهم.

أعمال قناة كراميش الفضائية

قدمت قناة كراميش الفضائية ممثلة بنجومها المبدعين منذ تاريخ انطلاقها منذ ثلاثة عشر عامًا إلى اليوم عددًا كبيرًا من الكليبات الإنشادية، وقد أطلقت في بداياتها كليبات متنوعة مثل: بابا عضلنجي، نام نام يلا نام، وغيرها، كما لم تقتصر القناة على الأعمال الإنشادية، إنما كانت تعرض أيضًا بعض الرسوم الكرتونية والأشغال اليدوية بالإضافة إلى بعض المعلومات الثقافية والنصائح والإرشادات الاجتماعية وبعضًا من القيم الإسلامية كذلك، كما تنوعت فيا المواضيع التربوية بشكل كبير.

نجوم قناة كراميش

توالى على قناة كراميش الفضائية منذ نشأتها عددًا كبيرًا ممن النجوم، من جنسيات وأصول مختلفة، لم تقتصر على الأردن فحسب، وأبرز نجوم قناة راميش الفضائية هم”

بشرى عواد

وسيم عواد (مدير القناة)

مجاهد هشام

محمد عدوي

عبد القادر صباهي

حنان الطرايرة

سجى وليد حماد

رندة صلاح

أمل قطامي

رأفت وسيم عواد

سارة المنيع

زينة عواد

نغم الغيث

لين الغيث

إسماعيل القاضي

نتالي مرايات

بيسان صيام

تردد قناة كراميش 2022

انتقلت بث قناة كراميش الفضائية في يوم السابع من فبراير من عام 2022م إلى تردد جديد عبر جميع الأقمار الصناعية، وهو ما يبحث عنه كثيرون من مهور القناة في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتردد القناة هو:

استقبال الآن تردد قناة كراميش 2022

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

على عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحصح الخطأ: 3/4

مع العلم أن ترددات القناة على جميع الأقمار الصناعية يتم البث فيها بجودة عالية HD>

ضبط قناة كراميش على التردد الجديد

يمكن للمشاهدين ضبط القناة على ترددها الجديد من أجل مشاهدتها على شاشة التلفاز عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالضغط على زر Menu أو القائمة في مفتاح التحكم بالتلفاز (الريموت)

اضغط على كلمة خيارات Options.

قم باختيار بند تثبيت Installation، ويفضل عند ضبط القناة اختيار التثبيت اليدوي Manual Installation.

وتبث قناة كراميش الفضائية محتواها على مدار 24 ساعة، بشكل مجاني، وبدون تشفير، فيتمكن المشاهدون من متابعة أرقة الكليبات الإنشادية وبرامج الأطفال طوال اليوم، وبأعلى جودة، دون تقطيع أو تشويش أو خلل.