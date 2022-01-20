تراند اليوم : الجزائر مباشر .. مباراة الجزائر اليوم مباشر bein sport حفيظ دراجي HD مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport مباراة الجزائر بين سبورت بث مباشر

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مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم

منتخب الجزائر هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الثانية من مباريات كأس الأمم الأفريقية، المنتخب الجزائري لم يستطيع تحقيق الأنتصار في لقائة في الجولة الثانية حيث التقي امام نظيرة منتخب غينيا الاستوائية يوم الأحد الماضي وانتهت المباراة بنتيجة هدف وحيد دون رد لصالح غينيا الاستوائية وحاليا يحتل منتخب الجزائر المركز الرابع في مجموعتة الخامسة وذلك لتعادلة في مباراة وخسارتة في الاخري، واليوم سوف يدخل منتخب الجزائر الدور الثالث وهو يبحث تحقيق الأنتصار الاول له لمحاولة الوصول التأهل للجولة القادمة.

مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب ساحل العاج هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة منتخب الجزائر، منتخب ساحل العاج لم يحالفة الحظ في الأنتصار في لقائة في الجولة الثانية حيث التقي امام نظيرة منتخب سيراليون وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكل منهم، ويحتل منتخب ساحل العاج حاليا المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربعة نقاط جمعهم بعد انا حقق الانتصار في مباراة الجولة الاولي وتعادل في مباراة الجولة الثانية، منتخب السودان سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار الثاني له للحفاظ علي علي ضدارتة وتعزيزها والتأهل للدور القادم وهو متصدر مجموعتة.