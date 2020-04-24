أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 24 ابريل 2020م

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– (77% ) يتنبأون بنجاح القائد حميدتي وفق إستفتاء أجراه الإعلامي حازم حلمي بمشاركة (40000 ) شخص

– ما هو رأي الشيخ عبدالحي على ما أعلنه مجمع الفقه بالسودان بأن السبت سيكون هو الاول من رمضان؟

– السعودية اليوم الجمعة أول ايام شهر رمضان المعظم

السبت أول ايام شهر رمضان المعظم في السودان

لجنة إزالة التمكين تسترد قطع أراض وأسهم شركات لصالح وزارة المالية

البرهان يتلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس المصري

تخفيض ساعات العمل الرسمية للعاملين بالخدمة العامة خلال رمضان

السودان: جلسة تفاوض حاسمة حول مسار دارفور

السودان: تصريحات مهمة للتعايشي بشأن مفاوضات الحكومة والحركات المسلحة

توجيه بتكوين لجنة لمراجعة وتصحيح اوضاع شركات المؤسسة العسكرية

لجنة التفكيك: رموز النظام البائد عجزوا عن إثبات مصدر الأموال المستردة

السودان: استرداد عقارات وأسهم من عبد الباسط حمزة بقيمة 1.2 مليار دولار

رمضان يؤجل إبعاد عدد من منسوبي النظام البائد من الخدمة العامة

استرداد أسهم وعقارات من عبدالباسط حمزة

السودان: قرارات مهمة لأردول بشأن أحداث التعدين في الشمالية وجنوب دارفور

محمد الفكي: ما تقوم به لجنة التفكيك ليس تأميماً وإنما إعادة الأموال لأهلها

الضي: إنهاء العمل بمنصب المعتمد يأتي في إطار الإصلاح المؤسسي

السودان: تصريحات مثيرة لحزب الأمة بشأن البقاء في نداء السودان والاستمرار في قحت

السودان: بأمر حميدتي .. دعم عاجل من الدعم السريع لهذا المستشفى (….)

النيل الأبيض.. (ظروف معيشية) تستعصي على الحظر

السودان: أدق التفاصيل عن اتصال السيسي بالبرهان

أحمد هارون يتلقى علاج الالتهاب الرئوي بمستشفى الشرطة

تكوين لجنتين للاصلاح التنظيمي داخل “الحرية والتغيير” و”نداء السودان”

سلك: مسار المرحلة الانتقالية يحتاج لإصلاحات جذرية تمتن وحدة قوى الثورة

الخرطوم(أخبار الخليج 365)