موعد مباراة نادال وديوكوفيتش في فرنسا المفتوحة للتنس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

سيكون عشاق الكرة الصفراء على موعد مع مواجهة نارية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بين الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك ديكوفيتش.



وتأهل نادال إلى الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، عقب الفوز على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم، ليواجه ديوكوفيتش الذي فاز على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان.

موعد مباراة نادال وديوكوفيتش في ربع نهائي فرنسا المفتوحة للتنس سيكون يوم الثلاثاء 31 مايو/آيار 2022.

صحيفة "الصن" البريطانية أكدت أنه لم يتم تحديد موعد مباراة نادال وديوكوفيتش وديوكوفيتش بشكل دقيق، لكنها ستكون مباراة مسائية على الأغلب.

وتُنقل مباريات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس".

ومن المُنتظر أن يتم نقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

وفاز نادال ببطولة فرنسا المفتوحة 4 مرات متتالية، قبل أن يخسر أمام ديوكوفيتش، المتوج باللقب لاحقا، في الدور قبل النهائي من العام الماضي.

وكانت هذه هي الخسارة الثالثة لنادال في البطولة الكبرى المقامة على الملاعب الرملية منذ ظهوره الأول في 2005.