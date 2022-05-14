تعرف على موعد مباراة الجيش والمغرب التطواني في نهائي كأس العرش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب أدرار، مباراة مرتقبة بين الجيش الملكي والمغرب التطواني، في نهائي كأس العرش المغربي، مساء يوم السبت.



وتقام المباراة النهائية لموسم 2020-2021 بين الفريقين، بعد أن تأجلت لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا المستجد.

موعد مباراة الجيش والمغرب التطواني في نهائي كأس العرش هو مساء السبت 14 مايو/ آيار 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرا بتوقيت المغرب.

من المقرر أن يتم نقل مباراة الجيش والمغرب التطواني في نهائي كأس العرش عبر شاشة قناة Arryadia SD/HD.

كذلك سيتم نقل المباراة المرتقبة على القناة الأولى الأرضية في المغرب.