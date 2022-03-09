دوري أبطال أوروبا.. تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 بملعب سانتياجو بيرنابيو.



ونجح باريس في حسم مواجهة الذهاب بنتيجة 1-0 عبر مهاجمه كيليان مبابي بهدف جاء في الوقت بدل الضائع من عمر المواجهة.

وينتظر أن يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المباراة بطريقة 4-3-3 مع الاعتماد في الهجوم على الثلاثي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس والريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال وإيدر ميليتاو وديفيد آلابا ومارسيلو.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي ولوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو.

من جانبه سيدفع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي بقوته الهجومية الضاربة بعد انضمام كيليان مبابي للقائمة عقب تعافيه من إصابة في الركبة خلال مران الفريق أمس الأول.

وسيتواجد إلى جانب مبابي في مثلث باريس الهجومي، الثنائي اللاتيني ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، وبنفس الطريقة 4-3-3.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: بيرسنل كيمبمبي وماركينيوس وأشرف حكيمي ونونو مينديز.

خط الوسط: إدريسا جاي وماركو فيراتي ودانيلو بيريرا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.