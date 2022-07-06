مايوهات هادية غالب برخص التراب في «جروبات فيسبوك»: أبو 3500 جنيه بيتباع بـ380

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في الكثير من الأحيان تثير البلوجر الشهيرة هادية غالب حالة جدل واسعة، ربما لتصريحاتها في بعض القضايا، أو حديثها عن خطوط الموضة، ومدى صعوبة عملها الذي وضعها مرارًا وتكرارًا في مرمى السخرية والانتقادات، رغم تأكيدها معاناتها مع الأمر أكثر من مرة، ومؤخرًا عادت البلوجر الشهيرة بضجة كبيرة بعدما طرحت سلسلة من المايوهات الخاصة بها وتحمل اسمها، إذ وصل سعر الواحد منها لـ 3500 جنيه.

مايوهات هادية غالب لمحجبات 2022 تبدأ من 3500 جنيه

وطرحت هادية غالب علامة تجارية باسمها خاصة بالمايوهات المكونة من 4 قطع أو 2 فقط، بألوان زاهية ومميزة، ويتكون المايوه من توب السباحة ليناسب الجزء العلوي من الجسم تمامًا، مع وشاح شبكي يتناسب مع ألوان ملابس السباحة يُصمم بالشكل الذي تريديه، مع «سكيرت» قصيرة، و«ليجنز» للجزء السفلي، بسعر 3,574 جنيه، كما تتنوع ألوانه بين الأزرق والأخضر النايلون.

كما طرحت مايوه للمحجبات «بوركيني» من نفس الخامة والتصميم «قطعتين فقط»، وصل سعره إلى 2,807 جنيه مصري، فضلًا عن الحجاب بسعر 300 جنيه مصري.

مايوهات هادية غالب بجروبات «فيسبوك» بخصم 80%

ومع انتشار صور مايوهات هادية غالب التي فاقت أسعارها تحمل الكثير من الفتيات، ظهر على الجانب الآخر العديد من المجموعات الخاصة للتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع مايوه هادية غالب، بخصم أكثر من 80%، إذ عرض أصحاب بعض «الجروبات» المايوه بسعر 380 جنيه فقط.

وجاء المايوه المُقلد أيضًا من ٤ قطع، وهي البنطلون والجزء العلوي، مع جيبة قصيرة، وكاش شيفون، حتى مقاس 80 كجم، وهو ما أثار جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة انتقادات بين الفتيات اللاتي امتلكن مايوهات هادية غالب الحقيقية.