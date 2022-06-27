من هي المذيعة شيماء جمال؟.. اختفت فجأة وعثر على جثتها بعد 20 يوما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة اختفاء المذيعة شيماء جمال، إذ كشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، وتم العثور على جثتها مقتولة ومدفونة داخل إحدى الفيلل بالقرب من ترعة المنصورية في البدرشين.

وكانت المذيعة شيماء جمال اختفت فجأة منذ نحو 20 يوما، ورغم الاختفاء لم تعلن صفحتها الرسمية كل هذا الوقت تفاصيل الاختفاء، أو سببه، ومنذ نحو أسبوع ظهر زوجها، وأجرى محضرا في قسم الشرطة ليعلن أن زوجته اختفت عن منزلها منذ نحو أسبوع وجاءت التحريات لتوضح تفاصيل ما قبل الاختفاء، ومن بينها أنها كانت في الكوافير في وقت اختفائها، فمن هي المذيعة شيماء جمال؟

من هي المذيعة شيماء جمال؟

شيماء جمال مذيعة تعمل لدى إحدى القنوات الفضائية، وتقدم عليها برنامج المشاغبة.

تعرضت المذيعة شيماء جمال لهجوم حاد بعد أن شمت سكر أبيض على أنه بودرة الهيروين على الهواء مباشرة خلال تقديمها للبرنامج.

قامت شيماء بهذا الفعل بسبب وعدها لأحد الأشخاص بأنها سوف تشم البودرة على الهواء.

قالت إن الهجوم عليها حينها غير مبرر بسبب أنها لم تشم بودرة حقيقية.

بررت موقفها فيما بعد بأن ما شمته كان سكر أبيض وليس بودرة الهيروين كما يعتقد البعض.

وقالت إن الفنانين يناقشون تلك القضايا الهامة الخاصة بتعاطي المخدرات والإدمان.

وأكدت أنها صحفية استقصائية وليست مذيعة.

وقررت نقابة الإعلاميين برئاسة حمدي الكنيسي، إيقافها عن العمل لمدة 3 أشهر، بسبب تلك الفعلة المشينة.

كما أثارت المذيعة شيماء جمال الكثير من الجدل حولها.

ويتابع شيماء جمال على فيسبوك أكثر من 200 ألف متابع.

وعلى تطبيق إنستجرام أكثر من 40 ألف متابع.

واقعة اختفاء شيماء جمال

وبحسب التحريات الأولية، كانت المذيعة شيماء جمال مع زوجها في الشيخ زايد لشراء مستلزمات المنزل، وذهبت للكوافير لعمل شعرها، إلا أنها دخلت وانتظرها زوجها لمدة ساعة كاملة ولكنها لم تعد، وفوجئ الزوج باختفائها تماما منذ هذا الوقت.

حاول الزوج بعد ذلك الوصول إليها عن طريق الهاتف إلا أن هواتفها المحمولة أغلقت بعد اختفائها مباشرة، ولم يتمكن من الوصول إليها، وأبلغ النيابة باختفائها لتتولى التحقيق.

وتم الاستماع لأقوال أسرتها والمقربين منها، للتعرف على ظروف وملابسات غيابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.