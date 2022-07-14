عدن - ياسمين عبد الله التهامي - infinix note 12 pro 5g.. مواصفات وأسعار هاتف إنفينكس

الخميس 14 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت شركة إنفينكس الصينية عن طرح infinix note 12 pro 5g الجديد كليا للفئة المتوسطة، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.



وحددت شركة إنفينكس موعد طرح هاتف infinix note 12 pro 5g في الأسواق خلال الفترة ما بين 18 إلى 22 يوليو/تموز الجاري.

مواصفات إنفينكس نوت 12 برو

- 186 جراما وزن الهاتف والخامات من البلاستيك

- 6.7 بوصة حجم الشاشة

- الشاشة من نوع AMOLED وبدقة 1080×2400 بيكسل

- +FHD جودة الشاشة

- شاشة infinix note 12 pro 5g تدعم طبقة حماية من الجيل الثالث Corning Gorilla Glass

- ينبض داخل هاتف إنفينكس نوت 12 برو 5G معالج ميدياتك Dimensity 810 ثماني النواة

- نظام التشغيل أندرويد 12 بواجهة انفينكس XOS 10.6

- هاتف infinix note 12 pro 5g يأتي بمساحة 64 جيجابايت

- 6 جيجابايت رامات من نوع Ufs 2.1

- كاميرا هاتف انفينكس نوت 12 برو 5 جي الخلفية ثنائية (50 و2) ميجابيكسل

- الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل

- منفذ سماعات 3.5 مللي

- سماعات خارجية Stereo

- بصمة أصبع على زر التشغيل

- بطارية ليثيوم 5000 مللي أمبير

- شاحن سريع بقدرة 33 واط بمنفذ USB Type C

- يأتي هاتف انفينكس نوت 12 برو 5G بلونين الأسود والأبيض

سعر هاتف infinix note 12 pro 5g

تم تسعير هاتف إنفينكس نوت 12 برو 5 جي بقيمة 189 دولارا أو ما يعادل 3500 جنيه مصري بدون إضافة الجمارك والضريبة، فيما جاءت النسخة المحسنة من الهاتف سعة 128 جيجابايت و8 جيجابايت رامات بسعر 227 دولارا (أكثر من 4 آلاف جنيه مصري).