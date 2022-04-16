ميزة جديدة للمقاطع القصيرة على يوتيوب.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يتيح يوتيوب لمنشئي مقاطع الفيديو القصيرة قص وإعادة مزج ما يصل إلى 5 ثوانٍ من أي فيديو مؤهل أو قصير.



وينتظر توفر الميزة للجميع على نظام iOS في الأسابيع المقبلة، وعلى أندرويد لاحقاً هذا العام.

لإعادة مزج مقطع فيديو عادي، انقر الزر "إنشاء" ثم "قص" من خيارات إعادة المزج. يمكن بعد ذلك اختيار الجزء لاستخدامه في مقطع الفيديو القصير. ولإعادة مزج مقطع قصير، انقر زر القائمة المكون من ثلاث نقاط، ثم حدد قص.

ويمكن للذين لا يريدون إعادة دمج مقاطع فيديوهاتهم من الغير إلغاء الاشتراك في ستوديو يوتيوب.

وإضافة هذه الأداة خطوة ذكية، إذ لعبت دوراً كبيراً في نجاح تطبيق تيك توك.

وستكون مقاطع الفيديو متاحة للعرض على الويب وتطبيق الجهاز اللوحي على يوتيوب في الأسابيع المقبلة، وفق موقع "إن غادجيت".