شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاق «مغتصب حفر الباطن» يجتاح تويتر ويتصدر ترند المملكة.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #مغتصب_حفر_الباطن ، الترند في المملكة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشر حسابات مقطع فيديو خادش للحياء، لرجل – لايُعرف جنسيته- يغتصب طفلًا (حسبما قيل) داخل خيمة.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتداوله النشطاء بكثرة تحت وسم “مغتصب حفر الباطن” مطالبين رجال الأمن بسرعة تحديد هوية الرجل الذي ظهر في الفيديو وإلقاء القبض عليه، وإنزال أقسى عقوبة به وفق النظام.

وأثار الفيديو الذي تم تداوله في الهاشتاق، غضب الجميع مطالبين بالكشف عن هوية المُغتَصب وتقديمه للمحاكمة ليكون عبرة لغيره، ونعتذر عن عدم نشر الهاشتاق كونه يحتوي على فيديو غير أخلاقي.