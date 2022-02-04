شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طرد إلياس شاديك من «ssc» بعد تصدر «مقيم لبناني يسيئ للسعودية» الترند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد ساعات من تصدر هاشتاق ” مقيم لبناني يسيء للسعودية” الترند في المملكة، والذي شارك فيه الآلاف، معبرين عن غضبهم من تغريدات الشاب اللبناني الذي يعمل في قنوات “ssc” الرياضية السعودية.

وشهد الترند حالة من الغضب، بعدما توجه هذا الشاب بإساءات للمملكة، حيث طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بضرورة طرده من أراضي المملكة بسبب سلوكه وأفعاله التي يرفضها كل مواطن.

كما كشف النشطاء عن تغريدات قديمة له يسخر من قرارات سابقة ويستهين بالقيادات، الأمر الذي دفعه إلى إغلاق حسابه، إلا أن ذلك لم يوقف الغضب من الجميع، متسائلين كيف لهذا المقيم أن يهين ويسيء إلى بلد له الفضل عليه ويعمل فيه.

فيما أعلن نشطاء وإعلاميين أنه تم طرد الشاب اللبناني من الشركة المتعاقدة مع قنوات SSC، وذلك ردًا على تغريداته المسيئة، فيما طالب النشطاء بطرده من المملكة فورًا.