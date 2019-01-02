شكرا لقرائتكم خبر عن "حق الإبصار" حملة لروتاري قصر النيل لحماية السيدات من خطر فقدان البصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حق الإبصار للسيدات" هو المشروع الجديد الذى قام نادى روتاري قصر النيل بتفعيله فى صعيد مصر في أسيوط لحماية السيدات من خطر فقدان البصر الكامل، وذلك بعد عرضه ضمن معرض المشروعات للمنطقة 2451 وتم تمويل القافلة الأولى فى محافظة أسيوط من قبل شركة أورانج التي اختارته من ضمن المشروعات التي لها أثر في تمكين المرأة المصرية.

جهد متكامل من فريق عمل جاد ومتواصل من جميع الأطراف ، فبعد عرض المشروع من روتاري قصر النيل ودعم التمويل من شركة أورانج قام النادي بالترتيب للقافلة الطبية الأولى على مدى يومين 27-28 ديسمبر فى أسيوط مع مستشفى النور للعيون الخيرى وتم دراسة الحالات والتحضير للقافلة إدارياً من قِبل جمعية مصر الخير.

على مدار اليومين مدة القافلة الطبية قامت مستشفى النور للعيون بالكشف على حوالى 560 حالة وعمل عمليات لـ 170 حالة ونظارات لحوالى 128 حالة وتوزيع الأدوية المجانية لحوالى 216 حالة من السيدات.

جدير بالذكر أن مستشفي النور للعيون قام بعمل تجهيزات طبية متنقلة لعمليات العيون بحوالي 2.5 مليون جنيه، وقاموا بالاستعانة بفريق عمل من 24 عضو منهم 6 أساتذة رمد علي أعلي مستوي ومساعدين طبيين وإداريين علي مدار يومين كاملين للقيام بكل الإجراءات وتسهيل العمليات لسيدات الصعيد اللاتي عاد الإبصار لبعضهن بعد سنوات طويلة من الظلام.

السيدات هن عماد الأسرة والاهتمام بإبصارهن هو بمثابة دعم للأسرة بأكملها لتنهض إيجايباً.

هذه أول قافلة طبية لإعادة الإبصار لسيدات مصر وسنكمل مسيرة نور الإبصار في قوافل مستقبلية.. كل الشكر لشركة أورانج بدعمها للقافلة وشكراً لمستشفي النور للعيون بكل الفريق الطبي والدعم الطبي وكل الشكر لجمعية مصر الخير المنتشرة في كل مصر لإدارة الحالات المستحقة فى أسيوط.