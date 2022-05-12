باينانس ستقوم بحذف عقود لونا مع انخفاض ​​السعر إلى أقل من ٠,٠٠٥

تام شمس - الخميس 12 مايو 2022 09:55 مساءً - أعلنت منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية باينانس أنها ستلغي إدراج عقود تيرا (LUNA) المُحددة بتيثر (USDT) بعد انخفاض الأسعار بنسبة تزيد عن ٩٩٪.

ففي منشور مدونة يوم الخميس، قالت باينانس إنها ستتخذ "إجراءات احترازية" حول عقودها الدائمة بزوج لونا مقابل تيثر، بهدف إزالة الزوج إذا انخفض السعر عن ٠,٠٠٥ تيثر. جاء هذا الإعلان في أعقاب تغيير البورصة لمستويات الرافعة المالية والهامش للعقود المرتبطة بلونا يوم الأربعاء، مع تحديد الحد الأقصى للرافعة المالية عند ثماني مرات للمراكز الأقل من ٥٠٠٠٠.

بالإضافة إلى ذلك، قالت باينانس إنها ستطلق عقود لونا الآجلة المندمجة مع باينانس يو إس دي (BUSD) يوم الخميس، على ما يبدو كأداة استثمار بديلة في حالة إزالة زوج لونا مقابل الدولار. ووفقًا للبورصة، فقد شهدت "بطيئًا وازدحامًا" مما أدى إلى وضع علامة على عدد كبير من معاملات السحب عبر شبكة تيرا على أنها معلقة.

انخفض سعر توكن لونا بأكثر من ٩٩٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث وصل إلى ٠,٠٠٤ دولار في وقت كتابة المقالة بعد عمليات بيع جماعية. أثر التقلب على العديد من التوكنات في سوق العملات المشفرة، حيث انخفضت عملة بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٢٧٠٠٠ دولار إلى أدنى مستوى لها خلال ١٦ شهرًا وإيثريوم (ETH) إلى أقل من ٢٠٠٠ دولار لأول مرة منذ يوليو ٢٠٢١.

حركة سعر زوج لونا مقابل تيثر. المصدر: تريدينغ فيو

وسط تقلبات السوق الشديدة، عالجت العديد من البورصات الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأموال المستخدمين. حيث أخبر أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس نتورك، متابعيه على تويتر يوم الأربعاء أن المنصة "لم تتكبد أي خسائر كبيرة وأن جميع الأموال آمنة". كما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، برايان أرمسترونغ، مستخدمي البورصة أن الشركة "غير معرضة لخطر الإفلاس".