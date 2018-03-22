تطورات جديدة في حالة الفنانة نجلاء فتحي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشف عاصم قنديل المحامي آخر التطورات التي وصلت لها الحالة الصحية للفنانة نجلاء فتحي لافتًا إلى أن كل ما تردد من أنباء حول تدهور حالتها شائعات ليست صحيحة.

وأضاف "قنديل" في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى الأستاذة الفاضلة ماجدة خير الله.. الفنانة نجلاء هى زوجة شقيقي الأستاذ حمدي قنديل، وهى بصحة جيدة، ولم تنتابها أي أعراض مرضية خلال السنوات الأخيرة، أتمنى لها ولشقيقي وافر الصحة وطول العمر".

وكانت الناقدة ماجدة خير الله نشرت صورة للفنانة نجلاء فتحي مع طلب الدعاء لها بالشفاء، وسائل التواصل الاجتماعي طوال الساعات الماضية.

ومن جهته بعث شقيق زوج النجمة المصرية نجلاء فتحي، رسالة طمأنينه لجمهور نجلاء فتحي جمهورها بشأن وضعها الصحي.