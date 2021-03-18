تعز.. 3263 مدنياً ضحايا ألغام الحوثي في 5 سنوات

محمد الفلاح - تعز.. 3263 مدنيا ضحايا ألغام الحوثي في 5 سنوات

الخميس 18 مارس 2021

وثق مرصد حقوقي يمني حصيلة ثقيلة لضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، خلال خمس سنوات.



وأفاد المرصد اليمني للألغام (مستقل) في إحصائية نشرها، الأربعاء، أن الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، تسببت بمقتل وإصابة 3263 مدنيا منذ 2015، وحتى مطلع مارس الجاري 2021.

ونقل المرصد عن مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في محافظة تعز، العقيد عارف القحطاني، قوله إن "عدد القتلى المدنيين الذين تم توثيقهم 942 قتيلاً: 223 من الأطفال و217 من النساء و502 من الرجال".

كما تم توثيق إصابة 2321 شخصا، هم: 406 من الأطفال و365 من النساء و1550من الرجال.

‏وأوضح القحطاني أن الحوثيين زرعوا مناطق واسعة في تعز وبأنواع متعددة من الألغام وبشكل عشوائي، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعمل حاليا بشكل مكثف على نزع ‎الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب في المناطق المحررة في الريف الغربي لمحافظة تعز.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع الآلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصًا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.