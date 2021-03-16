مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني بانفجار لغم في دير الزور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ 60 دقيقة

قُتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني ومرافقه، الثلاثاء، بانفجار ضمن مناطق نشاط تنظيم داعش الإرهابي في بادية دير الزور.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القيادي بالحرس الثوري يحمل الجنسية الإيرانية وكذلك الحال لمرافقه، حيث سقطا جراء انفجار لغم أرضي بهما في بادية الميادين شرقي دير الزور.

من ناحية أخرى، شنت مقاتلات روسية سلسلة من الغارات المكثفة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم على سلسلة جبال البشري الواقعة عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة، مستهدفة كهوف ومغر يرجح أنها أوكار لتنظيم داعش المنتشر في المنطقة هناك.

وبلغ تعداد الغارات التي تناوبت طائرات حربية روسية على تنفيذها خلال أمس الإثنين نحو 80 ضربة جوية، استهدفت خلالها مناطق ينتشر ويتحصن فيها عناصر التنظيم في كل من محيط آثريا والرهجان بريف حماة الشرقي وبادية معدان بريف الرقة وسلسلة جبال البشري ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب- حماة- الرقة، بالإضافة لمواقع في الريف الشرقي لحمص ضمن بادية تدمر والسخنة.

وتسببت الضربات الروسية في سقوط نحو 13 قتيلاً من تنظيم داعش وتدمير آليات، بالإضافة لإلحاق أضرار كبيرة وتدمير أجزاء كبيرة من كهوف ومغر في المناطق آنفة الذكر.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار 2019 من المليشيات الموالية لإيران 147 شخصا من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وذلك بحسب “العين الاخبارية”.